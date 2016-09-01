花蓮市長補選失利 民進黨扯出派系鬥爭

2016-09-01 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在花蓮市長選舉失利，爆發的後遺症正在逐步顯現，先是立委段宜康的失言風波，再來是前立委賴坤成要新潮流負最大責，引發黨內派系鬥爭再起的憂慮。

花蓮市長選舉失利後，賴坤成在臉書上提出檢討，但把檢討對象都指向新潮流，「強力主導布局及選戰，又有強烈排外性格」，使得「花蓮這場選戰輸了」，他更點名，東辦執行長與地方無淵源、副執行長更「得罪一片天」，不止無法輔選，還不願整合綠營在地實力，「讓許多想幫忙的人不得其門而入」；還「忽視魏家在地方與綠營長期互動的現實，又以天龍國觀點採取強力攻擊魏家黑道背景，引起反感並激出同情心」。

面對如此強烈的指控，《上報》引述不具名的民進黨人士指出，段宜康是新系領袖之一，會說錯話，是「太在乎選舉勝負」，而引發要負責的檢討，則是「是因新系近年來勢力不斷擴張、樹大招風，讓非新系陣營產生強烈危機感，才利用敗選結果借題發揮」；而這可能引發黨內各派系在爭取地盤時，更多「廝殺與裂痕」。