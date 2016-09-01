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小英改革之路好艱辛 陳芳明嘆原因是這個…

陳芳明。（資料照，記者陳奕全攝）

2016-09-01  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕政大教授陳芳明投書媒體指出，總統蔡英文的5大改革越來越艱辛，原因在於國民黨過往的黨政不分。

陳芳明投書《蘋果日報》指出，在長達38年的戒嚴體制中，要進入軍公教領域幾乎便要加入國民黨，因此就算經過政黨輪替，國民黨在軍公教體制內的影響力仍龐大。陳認為蔡英文的5大改革都牽涉到國民黨幾十年來的利益，他建議蔡英文可要求府內公務員都不應該有政黨活動。

陳芳明在文章中指出，民進黨在立院占多數，應創造容許改革的環境，讓所有的行政、教育、國防機構完全中立化，杜絕黨政不分的亂象，因為黨政不分讓在野黨也能控制公務員，改革也因而更加困難。陳芳明感嘆地說：「只要繼續掌控了軍公教的黨員活動，國民黨就是永遠的執政黨」。

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