勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
2016-09-01 06:46
有媒體報導指出，一名熟悉戰車砲技令的人士指出，過去陸軍戰車砲也出現過砲管膛炸的問題，有可能因砲管內有通砲布沒取出造成。（國防部提供）
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍542旅昨天上午在新竹湖口進行例行訓練時，一輛CM11「勇虎式」戰車的砲管膛炸，陸軍第六軍團表示，砲管因「不明原因」自砲膛排煙器後方斷裂。有媒體報導指出，一名熟悉戰車砲技令的人士透露，過去陸軍戰車砲也出現過相同問題，有可能是因砲管內有通砲布沒取出所造成。
據《聯合報》報導，前陸軍542旅長于北辰表示，戰車砲管若只能射擊1千發，通常射擊到700發就不再使用，但因砲歷書記載因砲塔翻修亂了，就沒辦法確切掌握砲管壽命。5年前澎湖也有一輛勇虎戰車發生同樣的意外，當時美軍派員檢視，確認是砲管彈性系數疲乏。
報導也提到，一名熟悉戰車的人士指出，砲塔技術手冊寫到砲管壽期是射擊1千發砲彈，而這1千發是以「脫殼穩翼穿甲彈」為基準，這種砲彈的初速很高，對砲管磨損很大。除了砲管壽命以外，這名人士也說，可能砲管內有通砲布未取出才會造成膛炸意外。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 今年國慶沒煙火 旗袍金釵恐成絕響...
- 談年金改革 蔡英文：從未針對特定職業
- 邱毅看戲…「蛻變馬英九大戰卸妝周玉蔻」
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
網友回應
熱門新聞
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 新北文旦柚上市 甜度高品質歷年最佳
- 潤泰撇清 指兆豐金不是尹衍樑最大金庫
- 中秋火車票秒殺 交長︰有票就能回家
- 男版唐立淇成藍正龍師弟
- 鐵皮倉庫冒火 4萬斤文旦付之一炬
- 今夏少雨高溫 三芝地瓜特別好吃
- 台灣大道路口違規廣告 11月開拆
- 王建民戰洋基後肌腱炎 列入傷兵名單
- 不當黨產委員會 一掛牌檢舉就上門
- 新設畜牧自治條例 距離條件拍板
- 93歲嬤開心 達文西手術最高齡
- 商圈發展規則 師大商圈恐「不適用」
- 竹北》東興國中趕工 擬暫至安興國小上課
- 蔡友才辭鑒機董座 財部將約談
- 花好月圓 食尚禮
- 《機捷預計年底通車》桃捷總經理：機捷準點度已大幅提升
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 柯震東霸氣登台 威尼斯影展一較高下
- 趙永馨祕婚燈光師10年 自嘲喜宴3桌了事
- 演藝廳劇場設備月底完工 10月售票演出
- 冷血鐵娘子羅賽芙下台 左翼執政落幕
- 51歲美魔女去年推寫真集 演出《真情》走紅
- 漁民反彈 後龍溪禁漁將放寬
- 稻作直接給付 柳營486農民登記
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 還不出94萬 基隆市前議員吃官司
- 不滿質疑聲浪 樂陞許金龍發「致趙天麟委員的一封信」自清
- 中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款
- 速克伏治潛伏結核病 今起供免疫風濕病患
- 搭排廢水先測水質 花壇電鍍業憂關廠
- 台灣7安飲恨 敗給甲子園
- 撥地不到半年收回 380萬籃球場白蓋
- 妻帶小王回家嘿咻 夫戴綠帽求償百萬
- 和泰車搶攻豪華車個人租賃市場
- 火車站南廣場 11月將完工
- 自由談》林全與半吊子內閣
- 經典賽護國強投／幸運9月 陳陳大丈夫今先發
- 滿載廢棄物還藏毒 遭警攔截
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分