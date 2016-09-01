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勇虎戰車砲管膛炸 可能是通砲布沒取出？

有媒體報導指出，一名熟悉戰車砲技令的人士指出，過去陸軍戰車砲也出現過砲管膛炸的問題，有可能因砲管內有通砲布沒取出造成。（國防部提供）

2016-09-01  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍542旅昨天上午在新竹湖口進行例行訓練時，一輛CM11「勇虎式」戰車的砲管膛炸，陸軍第六軍團表示，砲管因「不明原因」自砲膛排煙器後方斷裂。有媒體報導指出，一名熟悉戰車砲技令的人士透露，過去陸軍戰車砲也出現過相同問題，有可能是因砲管內有通砲布沒取出所造成。

據《聯合報》報導，前陸軍542旅長于北辰表示，戰車砲管若只能射擊1千發，通常射擊到700發就不再使用，但因砲歷書記載因砲塔翻修亂了，就沒辦法確切掌握砲管壽命。5年前澎湖也有一輛勇虎戰車發生同樣的意外，當時美軍派員檢視，確認是砲管彈性系數疲乏。

報導也提到，一名熟悉戰車的人士指出，砲塔技術手冊寫到砲管壽期是射擊1千發砲彈，而這1千發是以「脫殼穩翼穿甲彈」為基準，這種砲彈的初速很高，對砲管磨損很大。除了砲管壽命以外，這名人士也說，可能砲管內有通砲布未取出才會造成膛炸意外。

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