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田弘茂接海基會董座 陸委會正面肯定

2016-08-31  23:34

〔記者林良昇／台北報導〕總統府公布由前外交部長田弘茂接任海基會董事長，陸委會今晚表示，田弘茂學養兼具，長期關注兩岸事務，與中國大陸交流互動頻密，對推動兩岸關係發展及海基會業務均有重要幫助。

對於後續海基會業務推動部分，陸委會指出，海基會是政府唯一授權處理兩岸公權力事務之機構，將繼續負責協助處理兩岸交流、服務及協商工作。陸委會將與海基會共同努力，致力推動兩岸關係和平穩定發展。

陸委會也再次重申，政府將在既有歷史事實及政治基礎上，依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律處理兩岸事務，也呼籲中國大陸與我方務實展開溝通，在過去兩岸交流成果上，共同為兩岸人民謀福。

陸委會表示，在海基會董事長等人事作業完成程序後，將正式通知海協會，後續希望兩會能就雙方涉及兩岸人民福祉及雙方關切的議題務實進行溝通與互動。

有關後續程序問題，陸委會指出，海基會董事長人事案將由陸委會循行政程序陳報行政院核定，並由海基會召開董監事會議，補選新任董事長。而至於副董事長及秘書長人選，會在人選確定之後對外公布並進行相關作業。

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  • 田弘茂接任海基會董事長，陸委會今晚表示，田弘茂學養兼具，長期關注兩岸事務，與中國大陸交流互動頻密，對推動兩岸關係發展及海基會業務均有重要幫助。（資料照，記者王敏為攝）

    田弘茂接任海基會董事長，陸委會今晚表示，田弘茂學養兼具，長期關注兩岸事務，與中國大陸交流互動頻密，對推動兩岸關係發展及海基會業務均有重要幫助。（資料照，記者王敏為攝）

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