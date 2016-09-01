網傳國民黨發動黨工挺93遊行 稱要「文革式鬥爭」

軍公教及將在9月3日軍人節當天，發起針對年金改革的抗議遊行。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-01 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教及將在9月3日軍人節當天，發起針對年金改革的抗議遊行，而今（31）日批踢踢有網友爆掛表示，他有1封國民黨針對大遊行的公文，公文內容除了指示黨工以地區編制，主旨上甚至寫著請協助「軍公教勞抗議文革式年金鬥爭遊行」設置加油站工作事項，令鄉民傻眼。

該網友表示，除了主旨寫到「文革式年金鬥爭遊行」外，其他內容提到將分別在台北市杭州南路與仁愛路一段路口、紹興南街與信義路一段路口、中山南路仁愛圓環旁三個地方，分別交給台北市的各黨部黨工協助設置加油站。

該貼文引起鄉民熱議，許多鄉民紛紛表示：「好喔，500哪裡拿？」、「收到，不見不散」、「不管，先給500再宣傳！現在都是先拿錢才辦事的！」；也有鄉民表示：「我們要台灣希臘化」、「這次的訴求：台灣希臘化」；不過也有鄉民質疑是造假：「如果有圖會比較好。」