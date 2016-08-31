「開放台電」任務將結束 明公布結案報告
〔記者楊綿傑／台北報導〕「開放台電」研究團隊稍早就行政院長林全在臉書上對「開放台電結案報告」所做的回應及未來將繼續執行的3個重點，提出回覆，更揭示明將召開記者會公布包括「修訂版結案報告」、「電業法」修法意見、致台電全體同仁的一封信，以及未來各界可以監督的內容等。
「開放台電」研究團隊肯定林全立即進行能源政策的轉型正義，這一個里程碑，也展現了魄力。但也提醒，原能會也是台電的主管機關，必須重視其下核研所承攬台電的問題。同時並呼籲各界關心此事的人都持續注意並監督接下來的進展。因為任何既得利益集團，都不會輕易退下。
關於今年5月31日，台電供電吃緊，到了發布限電的邊緣，甚至台電及其上屬長官建議林全重新啟動停機18個月的核一廠一號機，「開放台電」也表示，發現原來台電那天有大量機組安排去歲修，佔當天最高供電能力將近百分之十。他們很開心林全要求台電明年開始不要再讓這種情況發生。
「開放台電」在結案報告裡寫，「台灣社會現在需要的，不只是台電的自由化。台灣社會現在需要的，是一次能源政策的轉型正義。」所以也很感謝林全同意「能源政策的轉型正義」之重要。而不論台電的自由化，或要進行能源政策的轉型正義，台電開放資料是最重要，也是唯一的起點。
「開放台電」團隊也說，研究從一開始，就被一些人以種種理由質疑為什麼要台電開放資料。但是2個月來的努力，終於讓台電開放了許多資料，他們肯定林全有極大的擔當，支持由民間開始這個「開放台電」的研究計劃，也期望身為台電主管上司的經濟部、能源局，理當更有充分的權力和立場要求台電把黑盒子打開得更大、更快。
研究團隊也重申，可能製造台電缺電危機的共有10匹狼，如果政府決心馴服或驅趕走這10匹狼，不但不缺電，還可以提前實現非核家園，除期許政府持續威動開放台電，也將於明天舉行記者會，公布包括「修訂版結案報告」、「電業法」修法意見、致台電全體同仁的一封信，以及未來各界可以監督的內容等。
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