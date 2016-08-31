年金改革說法不同 吳斯懷：週六照常上街遊行

2016-08-31 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教將於軍人節當天發起93大遊行，總統蔡英文和副總統陳建仁今（31）日都對年金改革發表談話，強調非針對特定職業。監督年金改革行動聯盟發言人、陸軍退役中將吳斯懷表示，同意總統說的話，但總統講的和內閣及立委講的都不同，週六將照常上街遊行。

總統蔡英文今日在中常會上表示，年金改革的目標並沒有針對特定職業。而副總統陳建仁也在臉書上寫出「公開信」指出，年金改革是全面的，希望能保障每一位老人的基本生活需求，且希望訂定「地板原則」，每人都得到 維持最低生活所需的給付。

綜合媒體報導，吳斯懷表示，對於今日總統和副總統對年金改革發表的談話，均同意兩位的說法，例如將有的「地板原則」，這也是他們的訴求。但他並不認為政務委員林萬億所指，1年內能完成年金改革方案，總統講的和內閣及立委講的都不同。

吳斯懷表示，聯盟支持年金改革，但必須是合法化、漸進地進行。希望蔡英文先做到1年的年金改革但不一定要完成，並且不溯及既往，也要有信賴保護原則。