| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
 首頁 > 政治

年金改革說法不同 吳斯懷：週六照常上街遊行

2016-08-31  22:57

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教將於軍人節當天發起93大遊行，總統蔡英文和副總統陳建仁今（31）日都對年金改革發表談話，強調非針對特定職業。監督年金改革行動聯盟發言人、陸軍退役中將吳斯懷表示，同意總統說的話，但總統講的和內閣及立委講的都不同，週六將照常上街遊行。

總統蔡英文今日在中常會上表示，年金改革的目標並沒有針對特定職業。而副總統陳建仁也在臉書上寫出「公開信」指出，年金改革是全面的，希望能保障每一位老人的基本生活需求，且希望訂定「地板原則」，每人都得到 維持最低生活所需的給付。

綜合媒體報導，吳斯懷表示，對於今日總統和副總統對年金改革發表的談話，均同意兩位的說法，例如將有的「地板原則」，這也是他們的訴求。但他並不認為政務委員林萬億所指，1年內能完成年金改革方案，總統講的和內閣及立委講的都不同。

吳斯懷表示，聯盟支持年金改革，但必須是合法化、漸進地進行。希望蔡英文先做到1年的年金改革但不一定要完成，並且不溯及既往，也要有信賴保護原則。

廣告
  • 監督年金改革行動聯盟發言人吳斯懷（左）表示，同意總統說的話，但總統講的和內閣及立委講的都不同，周六將照常上街頭遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

    監督年金改革行動聯盟發言人吳斯懷（左）表示，同意總統說的話，但總統講的和內閣及立委講的都不同，周六將照常上街頭遊行。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 93遊行 九三軍人節 信賴保護原則 吳斯懷 地板原則 年金改革 監督年金改革行動聯盟 蔡英文 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：年金改革說法不同 吳斯懷：週六照常上街遊行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.