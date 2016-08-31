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馬批周玉蔻「特權」 楊偉中：到底誰是特權階級

2016-08-31  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九控告媒體人周玉蔻加重誹謗案，二審判決馬英九勝訴。不過馬在聲明中指周玉蔻是「特權階級」，引發前國民黨發言人、不當黨產處理委員會委員楊偉中批評，指馬英九擁有政治、經濟、法律上的種種權力，「馬英九到底是特權階級的受害者，還是總代表？」

楊偉中在《政經看民視》節目上表示，他看完馬英九的聲明，「我比較有意見的是4個字，我覺得特別刺眼，他指控周玉蔻是『特權階級』。」

楊偉中表示，他覺得這是非常有趣的一件事情，也是很不好的一件事，「在台灣這個社會，電視評論員確實是有一些話語權，但絕對不是真正擁有政治、經濟、法律權力的人。真正的特權階級，向來都是政府用公權力保障的，包括在任的官員或是卸任的。」他更直言，「馬英九到底是特權階級的受害者，還是總代表？這才是台灣社會應該要問的一個問題。」

楊偉中接著表示，在這樣的語言使用上，是非常的不當的，「這反而凸顯了他自己的一些狀況跟問題，恐怕他根本完全沒有反省他自己過去8年多，甚至更長的時間所身處的權力位置，所帶來的種種問題。」

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  • 楊偉中批評，「馬英九到底是特權階級的受害者，還是總代表？」（資料照，記者簡榮豐攝）

    楊偉中批評，「馬英九到底是特權階級的受害者，還是總代表？」（資料照，記者簡榮豐攝）

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