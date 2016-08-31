CM11戰車膛炸 蔡適應：陸軍45％單位高裝檢不合格

2016-08-31 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍542旅一輛CM11「勇虎式」戰車今（31）日發生意外，砲管因不明原因膛炸。立委蔡適應對此表示，根據國防部所提供的資料顯示，陸軍在104年高裝檢不合格單位比例高達45%，陸軍應提升基層部隊保修能量，維護裝備妥善及官兵安全。

綜合媒體報導，蔡適應指出，國防部分析高裝檢不合格比例過高原因，包括新進人員不熟悉裝備保養、基層幹部不熟悉檢查執行方法、急缺待料裝備未平衡調撥、換裝超編、汱除未繳回、商維裝備維保預算不足等原因。

蔡適應提到，民國100年陸軍高裝檢不合格單位是零、101年也只有兩個單位、但到民國102年不合格單位比例突然飆高到60%、103也超過50%，104年則有45%，從不合格單位數據比例來看，近幾年陸軍裝備的狀況令人擔憂。

蔡適應強調，最近陸軍連續出現多起裝備意外，陸軍應該正視這個數據，並提升基層部隊的保修能量，維護官士兵操演的安全。