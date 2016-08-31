撇清入閣傳言 賴清德力挺林全

2016-08-31 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台剛屆滿百日，卻遭到總統府前資政吳澧培砲轟，指行政院長林全如果不下台，蔡英文總統就「沒有明天」。曾被點名是閣揆熱門人選的台南市長賴清德，今（31）日出面力挺林全，表示應該要多給林全內閣鼓勵，同時強調台南市的工作還有很多，自己分身乏術，撇清入閣傳言。

根據《民視新聞》報導，針對要求林全下台的批評，賴清德表態力挺，「林全院長才剛上任100多天，大家應該多給他鼓勵。」

而對於入閣傳言，賴清德也澄清說無此打算，「我們地方政府，包括菊姐、包括我，其實我們都非常忙，台南也有很多重大事情必須要去處理，包括重建工作、包括鐵路地下化工作，所以其實我們也都分身乏術。」