| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
熱帶低壓距台320公里 最快明轉為颱風 宜蘭冬山倉庫火警 消防局派員搶救中
 首頁 > 政治

撇清入閣傳言 賴清德力挺林全

2016-08-31  20:15

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上台剛屆滿百日，卻遭到總統府前資政吳澧培砲轟，指行政院長林全如果不下台，蔡英文總統就「沒有明天」。曾被點名是閣揆熱門人選的台南市長賴清德，今（31）日出面力挺林全，表示應該要多給林全內閣鼓勵，同時強調台南市的工作還有很多，自己分身乏術，撇清入閣傳言。

根據《民視新聞》報導，針對要求林全下台的批評，賴清德表態力挺，「林全院長才剛上任100多天，大家應該多給他鼓勵。」

而對於入閣傳言，賴清德也澄清說無此打算，「我們地方政府，包括菊姐、包括我，其實我們都非常忙，台南也有很多重大事情必須要去處理，包括重建工作、包括鐵路地下化工作，所以其實我們也都分身乏術。」

廣告
  • 賴清德出面力挺林全，同時撇清自己入閣的傳聞。（資料照，記者方賓照攝）

    賴清德出面力挺林全，同時撇清自己入閣的傳聞。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 林全 行政院長 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：撇清入閣傳言 賴清德力挺林全


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.