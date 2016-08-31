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賴香伶看七休一 法律訂清楚才能平息爭議

2016-08-31  21:35

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市勞動局長賴香伶今接受臺北電臺「早安臺北晨」專訪，提到近來爭議滿滿的「七休一」，認為「勞基法」必須在修法法條上做出明確的最後規定，勞動局作為執法單位也比較好做、事業單位才不會無所適從。

賴香伶說，現在修法還有時間，而且法律位階比行政解釋、裁量的層級還高，「勞基法」法令明定出來後，社會大眾也才能比較清楚了解「七休一」最終方案是什麼，社會的爭議也才能平息。

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  • 台北市勞動局長賴香伶今接受電臺專訪，提到近來爭議滿滿的「七休一」，認為「勞基法」必須在修法法條上做出明確的最後規定，社會大眾才能清楚了解最終方案是什麼，社會的爭議也才能平息。（北市觀傳局提供）

    台北市勞動局長賴香伶今接受電臺專訪，提到近來爭議滿滿的「七休一」，認為「勞基法」必須在修法法條上做出明確的最後規定，社會大眾才能清楚了解最終方案是什麼，社會的爭議也才能平息。（北市觀傳局提供）

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相關關鍵字： 七休一 修法 勞動局長 勞基法 法令 法律 法條 賴香伶
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