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任黨產會委員 楊偉中：有資深黨工提供黨產訊息

2016-08-31  19:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今掛牌上路，擔任不當黨產處理委員會委員的前國民黨發言人楊偉中表示，自己的心情戒慎恐懼、如履薄冰，但作為委員還是希望委員會的運作能讓社會大多數認同。

根據《NOWNEWS》報導，行政院不當黨產處理委員會上午揭牌，不過楊偉中指出，正式分工要等到下月5日委員會開會才能確定，為了去除外界對黨產委員會的質疑，會議將會訂定內部規範，讓委員會的任務更加確定。

楊偉中表示，自己出任不當黨產處理委員會委員，確實聽到許多外界的聲音，包括網友或者國民黨朋友給予的意見，另外也有資深黨工也提供給他黨產訊息，以及對黨產處理的建議。

面對部分國民黨人士對委員會的質疑以及批評，楊偉中表示，國民黨主席洪秀柱就任後，就承諾公開透明處理黨產，還成立專案小組，然而至今5個多月，一點進度也沒有，如果國民黨自己成立的專案小組有用的話，何須不當黨產處理委員會？

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  • 楊偉中表示，此刻的心情是戒慎恐懼、如履薄冰，但作為委員還是希望委員會的運作能讓社會大多數認同。（記者劉信德攝）

    楊偉中表示，此刻的心情是戒慎恐懼、如履薄冰，但作為委員還是希望委員會的運作能讓社會大多數認同。（記者劉信德攝）

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