王炳忠cosplay周玉蔻 鄉民紛紛傻眼
2016-08-31 19:30
〔即時新聞／綜合報導〕新黨黨員王炳忠昨（30）日針對周玉蔻槓上黃暐瀚，特地做了一支影片來諷刺，影片中王炳忠更cosplay周玉蔻，嗲聲嗲氣加一頭長髮，影片傳到批踢踢後，鄉民看完紛紛傻眼，有人更直接以王炳忠曾被白狼誤植為王偉忠一事，諷刺表示「不愧是大悶鍋的製作人！」
王炳忠在自己的臉書上貼上這支影片，影片中放出周玉蔻回答黃暐瀚的話，自己更戴上黑長直的假髮化身周玉蔻穿插其中，不時嗲聲嗲氣的說：「人家是媒體人」「跟人家要3億，只跟我求償1000萬，人家這麼沒有身價嗎？」
影片傳到批踢踢實業坊後，鄉民紛紛傻眼，表示：「不當小丑真可惜」、「不能只有我看到」、「習近平應該很不想承認跟他握過手」、「我看了什麼」、「偉忠不愧是全民大悶鍋製作人」。
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