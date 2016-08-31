戰車砲管膛炸 羅致政：期待部長整飭軍紀

2016-08-31 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍542旅一輛CM11「勇虎式」戰車今（31）早發生意外，在進行例行訓練時，砲管因不明原因膛炸。對此，民進黨立委羅致政表示，這代表國防部的檢修不實，應該要「痛定思痛、整飭軍紀」。

根據《民視新聞》報導，羅致政表示，從上次發生戰車翻覆意外後，國防部就下令要求相關的坦克，必須要做全面的檢修，「這次又發生意外，表示檢修的確有不實的地方。」

羅致政認為，這代表管理上出了問題，「我們還是期待部長，能夠盡快痛定思痛，整飭整個軍紀。」