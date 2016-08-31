魏明谷率團赴日 邀日商三菱投資彰化

2016-08-31 19:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷率團訪日行，今天拜會日本三大地產開發商之一的三菱地所株式會社東京總部，東京三菱地所對都市更新、土地開發和設立大型購物中心經驗豐富，縣府邀請三菱到彰化投資，複製日本經驗，打造特色城市。

一行人昨天拜會三井不動產集團，參訪三井在大阪經營的Lalaport Expocity複合式主題樂園和商場，以及三菱經營的御殿場Premium Outlets，體驗日本企業創造消費休閒娛樂商機的實力。

今天轉往東京拜會三菱地所株式會社，雙方互相進行簡報，三菱地所分享東京車站與皇居間的丸之內開發計畫，參訪團則進行招商簡報。

魏明谷和工策會總幹事梁志傑等人邀請對方來彰化投資，魏明谷表示，彰化地理條件優異，縣府朝打造綠能文化城市努力，積極規劃都市更新並招商新型態的消費設施，希望讓彰化脫胎換骨。

據了解，縣府有意在鹿港打鐵厝開發計畫、彰化東區擴大都市計畫、高鐵特定區開發計畫，引進外商資源設置新型態商業消費中心。