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魏明谷率團赴日 邀日商三菱投資彰化

2016-08-31  19:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷率團訪日行，今天拜會日本三大地產開發商之一的三菱地所株式會社東京總部，東京三菱地所對都市更新、土地開發和設立大型購物中心經驗豐富，縣府邀請三菱到彰化投資，複製日本經驗，打造特色城市。

一行人昨天拜會三井不動產集團，參訪三井在大阪經營的Lalaport Expocity複合式主題樂園和商場，以及三菱經營的御殿場Premium Outlets，體驗日本企業創造消費休閒娛樂商機的實力。

今天轉往東京拜會三菱地所株式會社，雙方互相進行簡報，三菱地所分享東京車站與皇居間的丸之內開發計畫，參訪團則進行招商簡報。

魏明谷和工策會總幹事梁志傑等人邀請對方來彰化投資，魏明谷表示，彰化地理條件優異，縣府朝打造綠能文化城市努力，積極規劃都市更新並招商新型態的消費設施，希望讓彰化脫胎換骨。

據了解，縣府有意在鹿港打鐵厝開發計畫、彰化東區擴大都市計畫、高鐵特定區開發計畫，引進外商資源設置新型態商業消費中心。

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  • 彰化縣府日本參訪團今天拜會日本三大地產開發商之一的三菱地所株式會社東京總部，雙方互相交流分享，日方簡報開發經驗，縣府邀請三菱來彰化投資。（圖縣府提供）

    彰化縣府日本參訪團今天拜會日本三大地產開發商之一的三菱地所株式會社東京總部，雙方互相交流分享，日方簡報開發經驗，縣府邀請三菱來彰化投資。（圖縣府提供）

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