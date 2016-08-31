| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
熱帶低壓距台320公里 最快明轉為颱風 宜蘭冬山倉庫火警 消防局派員搶救中
 首頁 > 政治

柯P推信義無菸商圈 徐永明：可向東京取經

徐永明提到，日本除了禁菸外，也有充足的吸菸區作為配套措施，圖為日本吸菸區。（圖擷自徐永明臉書）

2016-08-31  20:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（31）日確定10月起將整個信義商圈列為禁菸區，違者依《菸害防制法》開罰2千至1萬元罰鍰，這也是北市第一個禁菸商圈，引起外界熱議，對此時代力量黨團總召徐永明也發表意見，表示柯文哲可以向日本東京取經，要打造舒適、無歧視的吸菸區。

徐永明在自己的臉書上表示，即使要設置無菸商圈，也要善待吸菸者的權利，他認為這方面可以向日本學習；徐永明提到，日本除了禁菸外，也有充足的吸菸區作為配套措施，雖然所有公共道路上都禁菸，但也同時在特定便利商店門口等處設置吸菸區，更為了讓吸菸者與非吸菸者可以實現共存的目標，於2016年在葉原與神田等地共設置了18個「無料吸菸所」（免費吸菸區）。

徐永明強調，為了國民健康，減菸是一個趨勢，但這是一個長期的社會工程，政府在推行政策的同時，也要兼顧非吸菸者、吸菸者的需求。過去台北街頭也有過吸菸亭，但最終都荒廢了，且堆滿雜物，吸菸亭上更有貶抑標籤，讓吸菸者有二等公民的感覺。

因此，徐永明建議，北市政府可以向日本借鏡，打造一個清潔、舒適的吸菸區，更可以誘導吸菸者遵循法規，降低政策推行的阻力。

廣告
  • 徐永明強調，為了國民健康，減菸是一個趨勢，但這是一個長期的社會工程，政府在推行政策的同時，也要兼顧非吸菸者、吸菸者的需求。（資料照，記者陳志曲攝）

    徐永明強調，為了國民健康，減菸是一個趨勢，但這是一個長期的社會工程，政府在推行政策的同時，也要兼顧非吸菸者、吸菸者的需求。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 信義商圈 信義無菸商圈 商圈禁菸計畫 禁菸
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：柯P推信義無菸商圈 徐永明：可向東京取經


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.