柯P推信義無菸商圈 徐永明：可向東京取經

徐永明提到，日本除了禁菸外，也有充足的吸菸區作為配套措施，圖為日本吸菸區。（圖擷自徐永明臉書）

2016-08-31 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（31）日確定10月起將整個信義商圈列為禁菸區，違者依《菸害防制法》開罰2千至1萬元罰鍰，這也是北市第一個禁菸商圈，引起外界熱議，對此時代力量黨團總召徐永明也發表意見，表示柯文哲可以向日本東京取經，要打造舒適、無歧視的吸菸區。

徐永明在自己的臉書上表示，即使要設置無菸商圈，也要善待吸菸者的權利，他認為這方面可以向日本學習；徐永明提到，日本除了禁菸外，也有充足的吸菸區作為配套措施，雖然所有公共道路上都禁菸，但也同時在特定便利商店門口等處設置吸菸區，更為了讓吸菸者與非吸菸者可以實現共存的目標，於2016年在葉原與神田等地共設置了18個「無料吸菸所」（免費吸菸區）。

徐永明強調，為了國民健康，減菸是一個趨勢，但這是一個長期的社會工程，政府在推行政策的同時，也要兼顧非吸菸者、吸菸者的需求。過去台北街頭也有過吸菸亭，但最終都荒廢了，且堆滿雜物，吸菸亭上更有貶抑標籤，讓吸菸者有二等公民的感覺。

因此，徐永明建議，北市政府可以向日本借鏡，打造一個清潔、舒適的吸菸區，更可以誘導吸菸者遵循法規，降低政策推行的阻力。