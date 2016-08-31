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嗆顧立雄「大聲什麼」 陳沂反酸：巧芯巧芯別生氣

2016-08-31  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕政院不當黨產處理委員會今天舉行揭牌儀式，委員會主委顧立雄卻在儀式中槓上中天記者，引來國民黨草協聯盟發起人徐巧芯在臉書上批評，不過她這樣的舉動也遭話題女王陳沂反酸「巧芯巧芯別生氣，明天帶你去看國民黨耍猴戲」。

徐巧芯在臉書上質疑顧立雄槓上中天記者的行為「是在大聲什麼」，她也說顧立雄沒講清楚就算了，還把與媒體互動當成政論節目，一場失敗的記者會，一個毫不謙卑的主委，怎麼讓人信服不當黨產處理委員會能夠超越政治意識光譜、公允地調查？用這種囂張的態度面對媒體，其實就是不尊重民眾知的權利，逞口舌之快是不會得到支持的。

對此，陳沂則在相關新聞底下的留言反酸徐巧芯「巧芯巧芯別生氣，明天帶你去看國民黨耍猴戲」，過沒多久，她也在個人臉書上表示，不懂為什麼國民黨的支持者總是以為自己可以代表全台灣，有問過我們全台灣人民的意見嗎？儘管陳沂的發言被藍營支持者怒噓，但她還是相當做自己，更說被「藍腦」討厭，真是一件值得驕傲的事情！

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  • 陳沂表示，不懂為什麼國民黨的支持者總是以為自己可以代表全台灣，有問過我們全台灣人民的意見嗎？（資料照，記者叢昌瑾攝）

    陳沂表示，不懂為什麼國民黨的支持者總是以為自己可以代表全台灣，有問過我們全台灣人民的意見嗎？（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 儘管陳沂的發言被藍營支持者怒噓，但她還是相當做自己，更說被藍腦討厭，真是一件值得驕傲的事情！（圖擷自陳沂臉書）

    儘管陳沂的發言被藍營支持者怒噓，但她還是相當做自己，更說被藍腦討厭，真是一件值得驕傲的事情！（圖擷自陳沂臉書）

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