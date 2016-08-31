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中常會後柯建銘祝壽 蔡英文：我過農曆生日

總統蔡英文今天在民進黨中常會上針對時事發表談話。（記者方賓照攝）

2016-08-31  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天是總統蔡英文的60歲生日，行程依舊滿檔，下午民進黨中常會結束時，民進黨立院黨團總召柯建銘對蔡英文表示，今天是她的生日。不過，蔡英文回應，「我生日其實已經過了，我是過農曆生日。」

蔡英文今天仍一如往常，一早進總統府辦公，上午10點出席「2016台灣機器人與智慧化自動展」開幕式，下午則到民進黨主持中常會，過去主持中常會，蔡英文難得停下腳步受訪，不過，今天下午1點半，蔡英文在中常會前發表簡短談話，外界也猜測應和吳澧培重砲批評蔡政府有關。

據《中央社》報導，民進黨中常會上並沒有人提到蔡總統生日的話題，但中常會結束後，柯建銘向蔡英文提到今天是她生日，不過，蔡英文回應「我生日其實已經過了，我是過農曆生日的」。

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相關關鍵字： 柯建銘 民進黨 民進黨中常會 生日 蔡英文
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