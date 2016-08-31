行政院編5500萬 追討不當黨產

2016-08-31 17:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產委員會今天掛牌，預算書也在今天送抵立法院。委員會106年度預算數共編列5552萬，人事費就佔了2758萬，其中還編列舉發獎金300萬元，歡迎民眾提供事證協助調查。

黨產委員會組織架構，設有調查一組、調查二組、行政組，人事、主計、政風部分則由行政院派人兼任。預算員額包括政務官1人、主管7人、約聘人員18人等26人，人事費佔了2758萬。

黨產處理業務包括財產查核業務、調查追徵業務。調查查核業務包括黨產釐清、附隨組織及其受託管理人不當取得之財產範圍，獎勵措施、建立專屬網站，辦理研討會、聽證會、教育訓練，共編列934萬元。財產稽核業務則有受理申報業務、政黨附隨組織財產範圍界定等，共編491萬元。

預算並編列300萬元舉發獎金，鼓勵民眾舉發並提供資訊、可有效確立追查之事證，提昇調查時效。依據「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第13條規定，向委員會提供相關資訊，委員會將核發獎勵金。