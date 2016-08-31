電郵爆涉貪新證 翁啟惠：與事實不符

2016-08-31 17:13

［記者吳柏緯／台北報導］前中研院院長翁啟惠涉浩鼎案有最新進展，檢調從翁啟惠與張念慈的通信中研判兩人存在對價關係，恐成貪汙鐵證。翁啟惠不接電話，僅透過秘書表示「報導內容不實，相關事證已經送交檢調，基於偵查不公開不便多作說明。」中研院稍早則回應，目前全案已經進入司法程序，一切尊重司法調查。

中研院表示，翁啟惠已卸下院長一職，目前身分僅是特聘研究員，院方無法代替翁啟惠做任何回應，一切尊重司法調查。中研院也強調，由於翁啟惠的事件，院內在今年四月已成立了智財技轉迴避檢討委員會，檢視相關法規並提出檢討措施，預計今年底就能提出檢討報告。

目前翁啟惠仍在院內擔任特聘研究員一職，未來若被起訴是否會影響到職務？銓敘部法規司司長蔡敏廣表示，翁啟惠是依照中研院內部聘用規定聘任，應交由內部決定有無懲處必要，銓敘部不會干涉。

中研院院士陳培哲表示，應尊重無罪推定的精神，雖然目前檢方有提出新事證，然而在法院宣判之前不應該隨意將翁啟惠貼上標籤。他也說明，翁啟惠涉入浩鼎案顯示的是個人道德瑕疵與操守問題，但在走完司法程序之前，不該任意剝奪他的工作權。