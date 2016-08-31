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朱立倫：捷運環狀線完工後 沿線人行道將拓寬

2016-08-31  16:46

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線工程預計在107年完工，沿線部分工程已經完成，市長朱立倫表示，每一條捷運的完成都會帶動周邊的改變，未來道路如何重新調整分配，環境改造是很大的挑戰，他指示相關局處與新店、中和、板橋等區，好好規劃未來的接駁、植栽綠美化，一起打造讓市民使用時會微笑的「微笑大道」。

交通局今天在道安會報提出「道路跟著捷運環狀線一起微笑」專案報告，指出捷運環狀線工程利用既有道路進行施工，沿線車流量減少，捷運通車道路復舊後，汽、機車族將轉移改搭捷運，道路空間將會增加，屆時將會規劃配置捷運轉乘設施、拓寬人行道、增加自行車騎乘空間、調整公共設施位置以及綠美化環境。

其中，捷運車站將增加公車停靠區、機車與自行車停車位，以及Youbike租借站等轉乘設施；全長15.4公里的環狀線沿線，兩側人行道將拓寬路段將達13公里，兩側機車退出騎樓路段長約5公里，綠帶植栽長度將達8公里，種植樹木約800株；交通局強調，捷運工程完工後，道路不是復舊，而將是以新的觀點來更新改造，讓民眾有更舒適的空間。

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  • 新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

  • 新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫說，捷運會帶動周邊環境的改造，指示相關單位預做完工後的規劃準備。（記者何玉華攝）

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