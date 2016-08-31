國防部：共軍部署遠程火箭 火力涵蓋我本外島

中國持續舉行針對台灣的軍事演習。（美聯社）

2016-08-31 16:00

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今天將106年度預算書及最新中共軍力報告書送入立法院，報告中指出，中國藉由部署「東風二十一丁、東風二十六」型反艦彈道飛彈、東風十型巡弋飛彈，及「轟六K」長程轟炸機配備空射巡弋飛彈，阻擋或遲滯美軍介入台海的「反介入」戰力，已達到第一、二島鏈間，已可有效遲滯外軍干預行動。

在解放軍聯合登陸能力上，國防部表示，解放軍以各型裝備約可投送一個加強師、三個空降全裝傘兵營及一個機降特戰旅，中國更在去年進行「野牛級」氣墊船突擊上陸演練，已具備三棲登陸能力，未來將加劇我聯合泊地攻擊與反登陸作戰的難度；「中國可能在癱瘓我國軍大部分戰力後，採取三棲進犯台灣本島行動，力求速戰速決，期在外力介入前攻克台灣，形成既定事實」。

國防部還指出，台海當面的解放軍陸軍部隊已部署PHL－03遠程多管火箭，結合其海空軍及火箭軍執行各式飛彈驗證，火力已可涵蓋我本外島，且觀察近年火箭軍大規模聯合火力打擊模式，「已具首波癱瘓性突擊與威懾效果」。

至於我方要如何因應中國軍事威脅，國防部在隨同預算書提交的「五年兵力整建及施政計畫報告」中指出，國軍兵力整建要以「強化資訊作戰能力」、「匿蹤、無人化、精準彈藥前瞻發展」、「提升彈道飛彈防禦能量」、「強化敵飛彈突擊下之高存活戰力」為規劃重點。

報告指出，國軍要依「高效益、低成本、易籌建」的原則發展「不對稱戰力」，重點包括：發展精準打擊武器、無人飛行系統、攻船飛彈、水雷、強化布雷能力，阻滯敵人作戰節奏與發展電子偵蒐反制系統等等。

國防部認為，國軍必須「建立具能立即打擊之特種作戰常備部隊能量」，防止敵方奪取機場、港口、重要軍政指揮管制中心與首都地區」。

在戰力保存上，國防部表示，要整建可有效抵抗與降低敵人第一擊傷害，提升戰場存活率的設施，因此要建構機動化、地下化、洞庫化的防護能力，提升具備援與戰場存活能力；持績精進跑道搶修能量，並強化核心的政軍指揮管制中心的抗炸能量，建立備援中心或機動指管設備；強化重要設施偽裝欺敵與聯合指管通電設施存活率。