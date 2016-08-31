雲林戶政事務所整併 裁主任不裁櫃台
2016-08-31 16:00
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林戶政大變革，全縣20戶政事務所將整併為6個戶政事務所及14個戶政辦公室，精簡5%人力，斗六市、莿桐鄉、林內鄉等3鄉戶政事務所已率先整併為「雲林縣斗六戶政事務所」；此次人事精簡，裁主任不裁櫃台，服務不打折。
民政處戶政科長王厚然表示，因應少化子及資訊化，戶政事務所功能也需朝專業及主動服務發展，在李縣長指示下，戶政事務所依服務量多寡改為中心所及辦公室，但各鄉鎮的服務地點、時間、櫃台人員人數不變，服務流程更為簡化。
王厚然指出，未來只有6個中心所設主任，並由8職等調升至9職等，人事、主計、總務工作由中心所負責，各戶政事務所將積極提供加值服務，由被動提供服務轉型為主動發掘民眾需求；明年12月底前，將完成斗南、西螺、虎尾、北港及麥寮等五區戶政事務所整併作業。
戶政事務所已推出「戶政行動化服務」，由戶政人員攜帶行動化載具，提供家庭突遭變故、罹患重病或年滿65歲行動不便者提供到府服務；「新生兒閱讀禮袋贈送活動」，至戶政事務所辦理新生兒出生登記，即可獲得閱讀禮袋一份。此外，未來將陸續規劃辦理「愛心親善櫃臺」及「新住民多語服務網」等便民措施。
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