| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清
 首頁 > 政治

軍人要上街 副總統：年金改革沒針對特定職業

2016-08-31  15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕年金改革引發爭論，副總統陳建仁今天下午受訪時表示，改革沒已針對特定族群，改革目的是希望打造永續的年金制度，除照顧退休老人、也減輕年輕人負擔。

不滿政府年金改革，監督年金改革行動聯盟計畫在9月3日軍人節當天，號召軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

媒體提問，選在九三軍人節前夕說明，是否想減輕上街遊行力道？陳建仁說，上街表達意見是民主社會應有的行為，公開信是為感謝年金委員會辛苦的討論，一定可使年金改革走上最好的道路。

另外，針對浩鼎案被傳喚作證，陳建仁說，他是在5月11日上午11點以證人身分，在競選總部協助檢察官辦案，對於媒體的報導，他說在時間與細節上都與事實有出入，基於尊重司法與偵查不公開原則，他不方便對外說明細節。

相關影音

廣告
  • 副總統陳建仁31日出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」，會前針對浩鼎案檢調單位以證人身分傳訊、年金改革等議題接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

    副總統陳建仁31日出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會」，會前針對浩鼎案檢調單位以證人身分傳訊、年金改革等議題接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 浩鼎案 軍公教 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：軍人要上街 副總統：年金改革沒針對特定職業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.