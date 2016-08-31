軍人要上街 副總統：年金改革沒針對特定職業

2016-08-31 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕年金改革引發爭論，副總統陳建仁今天下午受訪時表示，改革沒已針對特定族群，改革目的是希望打造永續的年金制度，除照顧退休老人、也減輕年輕人負擔。

不滿政府年金改革，監督年金改革行動聯盟計畫在9月3日軍人節當天，號召軍公教勞退休團體進行「抗議蔡英文，霸凌軍公教」大遊行。

媒體提問，選在九三軍人節前夕說明，是否想減輕上街遊行力道？陳建仁說，上街表達意見是民主社會應有的行為，公開信是為感謝年金委員會辛苦的討論，一定可使年金改革走上最好的道路。

另外，針對浩鼎案被傳喚作證，陳建仁說，他是在5月11日上午11點以證人身分，在競選總部協助檢察官辦案，對於媒體的報導，他說在時間與細節上都與事實有出入，基於尊重司法與偵查不公開原則，他不方便對外說明細節。

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