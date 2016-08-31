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不滿稽查怪象 柯P公安會報撂重話...

2016-08-31  15:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在今日下午主持公安會報，針對公安聯合稽查提出改進事項。但會中柯P對於「平時稽查合格，聯合稽查卻有重大缺失」的現象感到不滿，強調有局處若被抓包一次，「保證抄家滅祖」。

綜合媒體報導，北市府在公安會報中提出的建議事項，包括不合格場所全面列入複查、列管，成立專案小組並提高行政獎勵額度。另外，如平時稽查合格，聯合稽查卻有重大缺失者，將嚴討權責單位。

柯文哲提到，在美國講「Fxxk You」對方不見得會生氣，但講「You are a liar」絕對會抓狂，因為這汙辱到他們的人格。柯P表示，各局處都應該為自己的行為負責，他選擇相信大家。但他強調，只要被抓到一次，保證抄家滅祖「呼伊死」。

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  • 柯文哲對「平時稽查合格，聯合稽查卻有重大缺失」感到不滿，強調若被抓包將「抄家滅祖」。（資料照，記者方賓照攝）

    柯文哲對「平時稽查合格，聯合稽查卻有重大缺失」感到不滿，強調若被抓包將「抄家滅祖」。（資料照，記者方賓照攝）

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