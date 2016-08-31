政院補破網 必要時改派兆豐銀公股董監事

2016-08-31 15:31

〔記者李欣芳／台北報導〕針對兆豐國際商銀美國紐約分行疑似洗錢案，行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第一次會議，由小組召集人副閣揆林錫耀主持，會中做成決議，即兆豐銀董事長徐光曦雖已辭職，但仍應進一步深切檢討該董事會功能，必要時應不排除改派公股董監事，以能強化公司治理功能。

會中並達成另一項結論，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，除正一一加以檢視、比對外，也正調取匯款交易的原始憑證、電文以及開戶資料，但兆豐總行應該進一步去取得102、103年度相關資料，以作為未來釐清事實真相的重要依據。

行政院發言人童振源今天下午在政院督導小組會議後轉述上述結論。他表示，院會中也對督導小組的運作進行討論，經委員交換意見後，會議決定，針對各界質疑，請相關部會於法令許可範圍內，將相關資料提請督導小組檢視後，提出客觀專業之處理或回應建議，會後由行政院對外統一說明。

會議也針對外界的重點質疑進行充分討論，主要包括兆豐銀現任董事長徐光曦，在案件發生時擔任總經理，是否會影響調查與處理的公正性以及兆豐銀涉及洗錢的帳戶有哪些、最終受益人是誰以及是否涉及巴拿馬文件等。