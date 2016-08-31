年金改革 洪秀柱：反對蔡政府貼標籤式政治惡鬥

國民黨今天召開中常會，由黨主席洪秀柱主持。（記者黃耀徵攝）

2016-08-31 15:26

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，黨主席洪秀柱表示，國民黨支持年金改革，但認為民進黨政府是透過民粹手段製造職業別的衝突，把改革變成工具凸顯政治目的，是貼標籤式的政治惡鬥，9月3日軍公教勞團體上街頭，國民黨會跟他們站在一起。

國民黨中常會今邀請前勞動部長、國民黨智庫國政基金會永續組召集人陳雄文針對年金改革進行專題報告，洪秀柱於報告後致詞表示，國民黨沒有忘記執政時推動年金改革制度永續發展的初衷，會讓民眾看到，國民黨在年金改革議題上不會缺席。

洪秀柱說，為了讓所有退休人口都有經濟安全，自主有尊嚴的生活品質，並確保所有年金制度都能健全發展，國民黨支持持漸進式、配套完整的年金改革，反對躁進的、限期完成的政治鬥爭。

洪秀柱表示，國民黨反對透過民粹的手段來製造職業別的衝突，來獲取改革的助力，反對為改革而改革或要求齊頭式的平等，因為不符公平正義原則，也反對挑撥世代對立，唯有提高年輕世代的工作機會和待遇，才能讓年輕世代負擔的起退休金，未來也領的到。

洪秀柱指出，國民黨捍衛退休者的年金權利，尊重過去依循秩序設計所賦予的任何權益，她說，「制度設計如果不健全，問題是在制度本身，不是依循制度的人。」刻意抹黑是把某些職業別當作代罪羔羊，是執政者把改革變成工具凸顯政治目的。

「沒有尊嚴就沒有改革」洪秀柱強調，反對蔡英文政府貼標籤式的政治惡鬥，分化軍人跟公教團體，任由各職業別跟世代之間再改革戲碼中互相撕裂，9月3日軍公教勞團體要上街頭，國民黨支持這種態度，會跟他們站在一起。

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