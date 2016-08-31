年金改革 洪秀柱：反對蔡政府貼標籤式政治惡鬥
2016-08-31 15:26
國民黨今天召開中常會，由黨主席洪秀柱主持。（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中常會，黨主席洪秀柱表示，國民黨支持年金改革，但認為民進黨政府是透過民粹手段製造職業別的衝突，把改革變成工具凸顯政治目的，是貼標籤式的政治惡鬥，9月3日軍公教勞團體上街頭，國民黨會跟他們站在一起。
國民黨中常會今邀請前勞動部長、國民黨智庫國政基金會永續組召集人陳雄文針對年金改革進行專題報告，洪秀柱於報告後致詞表示，國民黨沒有忘記執政時推動年金改革制度永續發展的初衷，會讓民眾看到，國民黨在年金改革議題上不會缺席。
洪秀柱說，為了讓所有退休人口都有經濟安全，自主有尊嚴的生活品質，並確保所有年金制度都能健全發展，國民黨支持持漸進式、配套完整的年金改革，反對躁進的、限期完成的政治鬥爭。
洪秀柱表示，國民黨反對透過民粹的手段來製造職業別的衝突，來獲取改革的助力，反對為改革而改革或要求齊頭式的平等，因為不符公平正義原則，也反對挑撥世代對立，唯有提高年輕世代的工作機會和待遇，才能讓年輕世代負擔的起退休金，未來也領的到。
洪秀柱指出，國民黨捍衛退休者的年金權利，尊重過去依循秩序設計所賦予的任何權益，她說，「制度設計如果不健全，問題是在制度本身，不是依循制度的人。」刻意抹黑是把某些職業別當作代罪羔羊，是執政者把改革變成工具凸顯政治目的。
「沒有尊嚴就沒有改革」洪秀柱強調，反對蔡英文政府貼標籤式的政治惡鬥，分化軍人跟公教團體，任由各職業別跟世代之間再改革戲碼中互相撕裂，9月3日軍公教勞團體要上街頭，國民黨支持這種態度，會跟他們站在一起。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 內閣團隊挨轟「雜牌軍」 綠委籲林全勿輕言下台
- 收賄案一審獲判無罪 郭信良：法官明察秋毫
- 日商收購樂陞破局 黃國昌：主管機關必須追查
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 興建下水道 地勢高重慶路反淹水
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Chuan-chiao appeal dismissed by High Court
- 催債不成反挨揍 男開7槍洩憤
- 「惡行變全民公敵！」宜縣建議檢舉酒駕給獎金
- 台股開盤上漲6.96點 報9117.52點
- 伊斯蘭國第二把交椅 遭美國攻擊死亡
- 北檢偵辦兆豐銀案 傳前總稽核洪慶隆
- 超商食品拿後面較新鮮？她的告白讓大家都醒了
- MLB Live》王建民無緣扮福星 皇家惜敗洋基
- 台灣東南方海面熱低壓生成 專家：對台影響不大
- 台北市家庭支配所得 高出全台平均1.4倍
- 廚餘桶發現男嬰屍 警方查獲印尼籍看護工
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
- 【愛讀書】 《書房的鑰匙》
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 許厝分校家長盼再次檢驗 若確定有問題會遷校
- 水湳智慧營運中心 籌備處成立
- 百年老茶行「林華泰」兄弟爭產 老大敗訴定讞
- 整頓兆豐 財部：不排除全面改派官派董事
- 「東湖何潤東」用洪荒之力 把「台北孫儷」捧上天
- 濱崎步Po圖「掩面哭」 婚姻生變？
- 欠債1億抵掉公司 找黑道被拗千萬
- MLB》王建民2局無失分好投 皇家仍輸洋基
- 老福預算 社會局：4年內增45億
- 赤裸誘惑！彭于晏揪好友操肌放閃彈
- 雙子星弊案收百萬 高院斥賴素如敗壞官箴判9年
- 三大法人賣超30億 外資賣超16億
- 翻轉七美 藝術家許叁陸出奇招反博弈
- 大巨蛋公安改善 6項審過先施工
- 大學生性侵國中女 逼找同學陪睡
- 偏校「華德福」教學 民權國小學生增至58人
- 「鎧文障礙」有2種 轟出來和K出來的
- 推動Fintech 多數證券期貨業者觀望
- 維繫噶瑪蘭文化 民代籲前進校園
- 〈給老公的一封信〉自認不是好賢妻 愛你愛到想放手
- 警施洪荒之力 擒大隻佬毒蟲
- 新北柚子遇百年寒害 價格未變、品質更好
- 中高齡夫妻失業 靠ＭＩＴ創業成功
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年金改革 洪秀柱：反對蔡政府貼標籤式政治惡鬥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分