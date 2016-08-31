國防部報告：中國已具備封奪我外島能力
2016-08-31 15:02
中國持續舉行針對台灣的軍事演習。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕國防部今天將「國防部5年兵力整建及施政計畫報告」送到立法院，報告指出，從中國近年來戰訓活動觀察，敵方目前已具備封奪我外島的作戰能力，未來還可能將逐步升級。
綜合媒體報導，中國軍隊針對台灣的軍事演習未曾稍減，現更要求全軍在「複雜電磁環境」、「聯演聯訓」架構下，從事各項「以戰代訓」的實兵演練，凸顯中國已經將對台軍事鬥爭列入經常性戰備。
報告認為，中國在「遠戰速勝、首戰決勝」指導方針，及「損小、效高、快打、速決」的用兵理念下，未來可能採「聯合軍事威懾」、「聯合封鎖作戰」、「聯合火力打擊」、「奪占外島作戰」等4種模式犯台。
對此，國軍的兵力整建規劃，將以「強化資訊作戰能力」、「匿蹤、無人化、精準彈藥葯前瞻發展」、「提升彈道飛彈防禦能量」、「強化敵飛彈突擊下之高存活戰力」、以及落實「國艦國造」、「國機國造」為主要方向。
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