林全感謝「開放台電」小組 台電將公布相關資料

2016-08-31 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕由前國策顧問郝明義發起的「開放台電」研究小組，行政院長林全今天在臉書特別感謝過去一個月的努力，台電將在9月2日將本次的相關資料公佈。林全說這是為開放政府做了一個示範，也為台灣的能源發展跨出新的一步，繼續朝非核家園的目標前進。

行政院長林全今（31日）在臉上發文感謝郝明義與開放台電研究團隊，林全表示在經一個多月的討論與資料往返，台電將於9月2日將本次的相關資料公佈，並且將會議中的討論與回應上傳至VTaiwan.tw平台繼續收集意見。林全說這是台灣能源政策發展及改革的開始，並指出還有幾項工作要繼續執行。

林全提到，各界質疑經濟部、能源局，與中興顧問社、中興工程、吉興工程的從屬關係，以及監督者承攬被監督者業務之不當。8月19日任命中興顧問社新任董事長曾參寶，已請他進行評估與檢討，相信他可以作到利益迴避，同時也要求經濟部應全盤檢討此類財團法人股權結構，思考其轉型之路，進行能源轉型正義改革。

林全表示，今年5月31日供電吃緊的情況，也要求台電注意歲修時間的安排，因應氣候劇烈變化，不應該將歲修時間排在用電尖峰的月份。台電也表示明年將提早至5月20日完成歲修，避開高用電量時間，避免造成今年電吃緊的情形再次發生。

林全說，這次與開放台電研究團隊的合作後，林全認為經濟部與台電應該採取更開放的態度面對大眾、面對能源轉型正義的議題，唯有開放的態度才能讓台灣的能源轉型得以進行，唯有觀念的改變才能讓能源的發展有更多的可能。