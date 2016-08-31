年金改革 蔡英文：不是針對特定職業與個人

總統蔡英文今天向軍公教喊話。她表示，年金改革的目標，從來不是針對任何特定職業跟個人。（記者方賓照攝）

2016-08-31 14:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕不滿政府推出年金改革，軍公教團體將在九三軍人節上街抗議，總統蔡英文今天向軍公教喊話。她表示，年金改革的目標，從來不是針對任何特定職業跟個人。年金的問題，無論是財務、或者是職業別的差距，都是長期累積的歷史包袱，不是哪一個職業的原罪。

兼任民進黨主席的蔡英文今天在主持中常會前發表談話，她表示，年金改革，是我們這一代人不能迴避的責任。每個人的退休生活都應該要被保障，整個年金制度的破產危機，也應該要處理。現在就是改革的時候，我說過，現在不做，我們馬上就會後悔。

她也理解，在改革的過程裡，難免有些衝擊。比如軍公教，為國家社會努力一輩子，卻在改革的過程中，經常得承受一些批評，這樣的委屈跟壓力。

蔡總統說，年金改革最重要的意義，就是要保障我們每一個人的下一代、保障世世代代台灣人都能夠擁有安定的退休生活。「我們這一代人的犧牲，是為了讓下一代更好；如果我們不改革，我們就對不起下一代。」

總統表示，民進黨已完全執政了，可以一聲令下，決定一個方案，以國會多數的優勢來推動。但是，這不是我們選擇的方式。我們選擇溝通，選擇共識，雖然走起來比較慢，但我們的目的，是讓所有的人團結起來，一起推動改革。

蔡英文表示，「改革需要堅持，但是改革也需要等待。過去的一百天當中，新政府的施政是遇到了一些困難，讓我們的同志和支持者，感到焦急。各位的心情，我完全可以理解。國家面臨困境，需要我們一步一步來解決。我也希望大家務必相信，我們一定會堅持改革，而且是堅持用民主跟法治的方式來改革。」

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