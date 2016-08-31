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獨派要林全下台 蘇嘉全：愛之深責之切

2016-08-31  14:24

〔記者邱燕玲／台北報導〕獨派大老、前總統府資政吳澧培稱行政院長林全不下台，小英就沒有明天，立法院長蘇嘉全下午在立法院受訪表示，每個人對政府，不管是對行政院或立法院，都有批評或表達意見的自由，不管吳前資政講的話或是其他人對行政院的要求，都是對行政院愛之深責之切的督促，

蘇嘉全說，相信林全院長也聽到了，是不是該積極做好政務的推動，以符合人民的期待，也應多給行政院一些時間與鞭策，讓他們慢慢的、相信就會做得更好。

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  • 立法院長蘇嘉全表示，前總統府資政吳澧培要行政院長林全不下台，都是對行政院愛之深責之切的督促，（記者朱沛雄攝）

    立法院長蘇嘉全表示，前總統府資政吳澧培要行政院長林全不下台，都是對行政院愛之深責之切的督促，（記者朱沛雄攝）

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