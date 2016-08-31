小英挨罵、林全被要求下台 徐世榮這樣看...
2016-08-31 14:18
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政屆滿百日，卻遭總統府前資政吳澧培砲轟，指行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡沒有明天。對此，政大地政系教授徐世榮在臉書發文，否定這樣的批評。
徐世榮指出，「我們對於民進黨新政府的期待，乃是希望這個黨能夠改革國民黨所遺留下來的戒嚴威權體制，讓台灣真正成為一個民主憲政的國家。但是，最近對於蔡英文的批評，或是要求林全下台的聲浪已非如此，他們竟然是將國民黨所遺留下來的戒嚴威權體制視之為當然，要以完全執政為名，立即坐地分贓，享受權力的美味。」
徐世榮指出，「若以我所熟悉的土地徵收及強制迫遷議題為例，是誰在扯林全的後腿？...非常清楚的，仍然是財團建商及惡質地方派系，他們依舊是以人民為芻狗。...還記得股神巴菲特的那句名言嗎？『唯有當潮水退去，才知道誰在裸泳。』是的，當他們不能再以批評國民黨為藉口時，逐漸地，都原形畢露了！」
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