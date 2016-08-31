| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
指馬英九有金庫 周玉蔻敗訴須登報澄清
 首頁 > 政治

小英挨罵、林全被要求下台 徐世榮這樣看...

2016-08-31  14:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政屆滿百日，卻遭總統府前資政吳澧培砲轟，指行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡沒有明天。對此，政大地政系教授徐世榮在臉書發文，否定這樣的批評。

徐世榮指出，「我們對於民進黨新政府的期待，乃是希望這個黨能夠改革國民黨所遺留下來的戒嚴威權體制，讓台灣真正成為一個民主憲政的國家。但是，最近對於蔡英文的批評，或是要求林全下台的聲浪已非如此，他們竟然是將國民黨所遺留下來的戒嚴威權體制視之為當然，要以完全執政為名，立即坐地分贓，享受權力的美味。」

徐世榮指出，「若以我所熟悉的土地徵收及強制迫遷議題為例，是誰在扯林全的後腿？...非常清楚的，仍然是財團建商及惡質地方派系，他們依舊是以人民為芻狗。...還記得股神巴菲特的那句名言嗎？『唯有當潮水退去，才知道誰在裸泳。』是的，當他們不能再以批評國民黨為藉口時，逐漸地，都原形畢露了！」

廣告
  • 徐世榮評論林全內閣遭砲轟。（圖擷取自徐世榮臉書）

    徐世榮評論林全內閣遭砲轟。（圖擷取自徐世榮臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐世榮 林全 民進黨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：小英挨罵、林全被要求下台 徐世榮這樣看...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.