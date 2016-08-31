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黨產會掛牌 國民黨：民進黨黨工進駐黨產會

行政院不當黨產處理委員會今天掛牌上路。（記者劉信德攝）

2016-08-31  13:48

〔記者林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今掛牌上路，國民黨文傳會胡文琦表示，黨產會組成不公正，連民進黨工都進駐黨產會，若黨產會主委顧立雄認為自己所為是對的事情，請支持國民黨的釋憲申請，否則只是把黨產會主委一職當作踏腳石，準備日後參選台北市長，政治動機令人瞧不起。

針對黨產會今掛牌，胡文琦今表示，黨產會組成明顯違反黨產條例第20條規定，現在連民進黨工都進駐黨產會，顧立雄應公布黨產會成員的薪資水準與背景，以昭公信，否則就只是「綠色分贓的人事安排」，無法期待能客觀、超然、中立。

國民黨文傳會副主委唐德明說，顧立雄組成的委員會，委員與幕僚人員的意識型態都是綠油油一片，根本就是將國民黨當作政治提款機，用力幫民進黨提款，這樣綠油油的委員會，想要轉型正義，把正義還給人民是不可能的事。

唐德明質疑，如何證明黨產會能超出黨派之外？幕僚需要負責的工作是什麼？他們的意識型態會不會影響資料蒐集、壟斷資訊？這些民進黨的黨工與助理不是公務人員，意識型態強烈，能做到行政中立嗎？顧立雄應向全國人民說清楚、講明白這些問題。

胡文琦強調，顧立雄應迷途知返，如認為自己所為是千秋大業，就請支持國民黨的釋憲申請，若顧有法學專業，還有知識分子骨氣，應拜託蔡英文總統支持釋憲，否則只是把黨產會主委一職當作踏腳石，準備日後參選台北市長。

胡文琦表示，希望黨產會成員不要成為政治打手，一旦政黨輪替後，國民黨不排除追究可能的民、刑事或相關行政責任。

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