國民黨政綱納入「兩岸和平協議」？黨內意見不一

國民黨9月4日全代會排定處理「中國國民黨政策綱領案」，欲將兩岸和平協議寫入政綱。（資料照）

2016-08-31 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨9月4日將舉行全代會，排定處理「中國國民黨政策綱領案」，其中兩岸部分傳出計畫納入「兩岸和平協議」。不過，此舉引發黨內反彈，意見不一。

依照國民黨中央目前草擬的「政策綱領」，期盼「在中華民國憲法的基礎上，深化九二共識。積極探討以和平協議結束兩岸敵對狀態的可能性」，並計畫排入9月4日全代會第一個重要議題做討論。

據《聯合報》報導，國民黨副主席郝龍斌在受訪時表示，推動和平協議的前提是「台灣內部要有共識」，也必須有足夠的民意基礎；國民黨中常委謝龍介也認為，現階段的國民黨要針對兩岸政治議題有積極作為是不宜的，基層都建議應該稍緩。

國民黨立委賴士葆則認為，像這麼重大的政策，應該由下而上做充分討論，不懂黨中央真的有那麼急嗎？不然至少也應充分尋求黨內意見，獲得中常會通過，才送入全代會中處理。