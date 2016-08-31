談李全教當選無效 蔡英文：台灣民主深化的重要一步

蔡英文今談到李全教當選無效定讞一事，認為這是台灣民主深化的重要一步。（記者方賓照攝）

2016-08-31 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今日舉行中常會，總統蔡英文在會前發表簡短談話，過程中提到李全教當選無效定讞一事，蔡英文認為，這是台灣民主深化的重要一步。

蔡英文在發表談話時，首先就談到李全教當選無效定讞，提到當初賴市長因拒絕進入議會而引來批評，但他堅守民主理念、展現與黑金對抗的勇氣，那段時間民進黨力挺賴清德，除了提出終結黑金政治的訴求之外，也在常會通過決議，透過修改地方制度法將正副議長選舉改為記名制。

蔡英文提到，民進黨執政以後，在立法院的支持下，地方制度法的修正案很快就通過，台灣的地方政治從制度面掃除黑金政治，終於因為政黨輪替而有具體進展。隨後蔡英文也強調：「正義來的也許有點慢，但他終究是會來的，等待陽光的日子，人心難免會浮動、支持者的心中難免會有懷疑，不過賴市長從沒有懷疑過自己的理念，這樣的等待終究有了好結果，相信這是台灣民主深化的重要一步。」