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兆豐案是國民黨造成 王定宇：罵新政府叫輕重不分

2016-08-31  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐銀涉洗錢遭美國重罰，引發全國關注，行政院長林全在事件爆發後，反而將原任兆豐金控總經理的徐光曦升為董事長，人事安排引發批評。在外界強烈質疑下，徐光曦已在今天宣布請辭兆豐金董事長。對此，民進黨立委王定宇在臉書發文表示看法。

王定宇的發文則表示，「查辦國民黨執政時期，兆豐金涉及洗錢案，這是新政府正確的一步！…今天兆豐徐光曦董事長離開職位，不管是『請辭或被請辭』，都是正確的決定，另外兆豐金的董事會也應全部改組，接下來好好查出洗錢案，這樣才不會讓支持期待改革的人民失望。」

另外王定宇強調，兆豐銀涉洗錢案全數發生在國民黨執政期間，新政府是來處理問題的，可以鞭策、批評新政府的處理速度，但是將全部的指責、罪名都戴在新政府頭上，這不叫正義，「叫做『輕重不分』啊！」

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  • 王定宇對徐光曦請辭表示看法。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

    王定宇對徐光曦請辭表示看法。（圖擷取自王定宇臉書粉絲團）

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相關關鍵字： 兆豐 兆豐銀涉洗錢 徐光曦 王定宇
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