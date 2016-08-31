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南市議長人選呼聲最高 賴美惠今天這麼說…

副議長郭信良（左）及前議長賴美惠（右），賴、郭正副議長組合可能再現。（資料照，記者蔡文居攝）

2016-08-31  12:52

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〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，在代理議長、副議長郭信良表態無意參選下，民進黨議長人選趨向於單純，尤以前議長賴美惠的呼聲最高，民進黨市議員唐碧娥今天更率先表態支持她參選議長。賴美惠表示，若獲大家支持，會全力赴爭取民進黨勝利。

賴美惠今天受訪表示，謝謝大家的支持及關心，未來一切以黨團共識為原則，她會全力配合黨，不管推派誰參選，她都會為民進黨的勝利而努力。

賴美惠表示，兩年前的議長選舉，因金錢賄選的因素，她代表民進黨參選議長，把議長寶座丟掉，讓民進黨失去議長職位，也讓民進黨受到很大的挫折，她感到很遺憾，也一直很難過。事後的官司（李全教議員當選無效之訴）無法在預定期程告一段落，造成台南市政局動蕩不安，她的內心感受可說是五味雜陳。

她表示，如今判決結果出爐，這是遲來的正義，從昨天到今天上午，她的服務處有不少支持者前往關心，給她加油打氣，她很感謝。未來如果獲得大家的支持，也會全力赴爭取民進黨的勝利。

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