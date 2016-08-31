百尺竿頭收購樂陞破局 趙天麟質疑坑殺股民

2016-08-31 12:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日商百尺竿頭收購樂陞破局案，民進黨立委趙天麟砲轟金管會對檢舉置之不理，也質疑此案是否有可能為樂陞及百尺竿頭為「一體兩面」內線交易坑殺股民。樂陞董事長許金龍則回應趙必須為指控提出證據，否則就是空頭禿鷹幫兇。

日商百尺竿頭以約48.6億元新台幣收購樂陞的收購案，昨天被百尺竿頭以「因市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割，創下台股史上首宗違約公開收購案的惡例，致3000多戶投資人遭坑殺，損失逾10億元。

對此，立委趙天麟提出質疑，表示早在股民認購期間，就有熟知內情人士向金管會檢舉樂陞及百尺竿頭相關董事有異常訊息，他也在8月12日提出檢舉，但金管會卻置之不理，只表示台灣從未發生收購案違約案例，僅能依《證券交易法》處以最高240萬元罰鍰。

趙天麟也質疑，百尺竿頭資本額僅5000萬元，卻能經投審會把關發動48億元收購案，負責人樫埜由昭曾導致日本Tasco System公司破產，擔任BitCash董事總經理也在9個月內就被解職，樂陞獨董陳文茜、李永萍、尹啟銘與投審會，卻未先查證百尺竿頭的資金能力。

趙天麟指出，樂陞年初發行可轉換公司債，許金龍是否可能透過人頭方式買回，再以股票方式進市場衝高後逐步放空，而樂陞與百尺竿頭的金流往來也甚囂塵上，外界質疑兩者是否為一間公司的一體兩面，但可能只是利用我國薄弱的金融監管制度聯合坑殺股民。

趙天麟呼籲，行政院長林全應成立專案小組，徹查大型金融犯罪、披露真相，而金管會應對樂生投資的股票進行扣押求償，調查百尺竿頭與樂陞有無聯合坑殺股民，也對許金龍及樂陞董事及相關家族等進行境管，避免相關人士到中國、日本進行串共或脫產。

金管會證期局副局長周惠美表示，並未對檢舉置之不理，期間有要求百尺竿頭履行交割義務、出具承諾證明，並已歸還應賣股票，在制度方面，將進行檢討，而收購人惡意違約已涉及證券詐欺，將會移送給檢調偵辦，若有不法交易，將會進一步移送給檢調。

財團法人證卷投資人及期貨交易人保護中心處長林俊宏回應，已密切注意此案，並跟主管機關保持聯繫，目前正受理投資人作團體訴訟追究民事責任，將採行所有可用法律措施，為投資人做最大保護，若有確定受理，會在於網路及新聞稿上公告。

媒體致電詢問，許金龍表示樂陞與百尺竿頭完全沒關係，趙天麟委員必須提供指控的合理證據，否則就是空頭禿鷹幫兇，對於百尺竿頭的收購，都是以專家及律師的意見，經獨董審查後公開，董事會不可能也不可以於公開收購期間表達意見，始終保持中立立場。

許金龍認為，樂陞董事會及獨立董事會無疏失之處，台灣公開收購制度並未要求收購方要先把資金備齊後作審查，才能進行投資，樂陞做為被收購方，無能力及權力審核收購方的財力及資金是否到位，趙天麟委員把責任放在被收購方上，是全世界商業史上的笑話。