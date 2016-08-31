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黨產委員太綠？ 綠委：最好的法官來 小偷也覺得不公平

2016-08-31  13:01

〔即時新聞／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會今天上午揭牌，不過藍營一直認為黨產委員會委員們太綠，民進黨立委張宏陸諷刺，不認錯的小偷，就算找最好的法官來判，也覺得不公平。

不當黨產處理委員會今正式上路，不過委員會名單被藍營認為太綠。委員會主委顧立雄日前接受訪問時就提到，名單人選他已經努力過了，但在徵詢藍營的相關人士加入，都表示為難而拒絕。

根據《聯合報》報導，民進黨立委張宏陸認為國民黨是先入為主且不認錯，就算委員會都找國民黨籍來擔任，同樣會有意見。張宏陸諷刺，就像小偷東西後不認錯，就算找全世界最好的法官來審判，小偷也覺得不公平。

民進黨立委黃偉哲則認為這是主觀看法，就算親綠也會批民進黨，民進黨無法去主導。應給委員會一段時間運做，如果過程不公正，社會自有公評。

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  • 對於藍營認為黨產委員會太綠，立委張宏陸比喻，小偷東西後不認錯，就算找全世界最好的法官來審判，小偷也覺得不公平。（資料照，記者陳志曲攝）

    對於藍營認為黨產委員會太綠，立委張宏陸比喻，小偷東西後不認錯，就算找全世界最好的法官來審判，小偷也覺得不公平。（資料照，記者陳志曲攝）

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相關關鍵字： 不當黨產處理委員會 國民黨黨產 張宏陸 政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 黃偉哲 黨產
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