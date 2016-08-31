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542旅勇虎戰車發生膛炸 所幸無人傷亡

2016-08-31  12:25

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍542旅今日早上在湖口北側中心進行例行訓練時發生意外，542旅一輛CM11勇虎式戰車疑似因為機件故障導致戰車砲膛炸，幸好無人傷亡，訓練人員全數平安。

綜合媒體報導，湖口陸軍北測中心今日上午進行542旅戰車營的實彈射擊鑑測，但其中一輛勇虎式戰車射擊時發生膛炸，所幸無人傷亡，陸軍目前已下達全面檢修的命令，並要求所有戰車砲停止進行實彈射擊、全面進行檢測，等合格測試完成後，才會再度開放實彈射擊。

另外北測中心指揮官指出，在操演時一名士兵因火炮煙塵跑進眼睛造成不適，送往醫院就診後並無大礙，但北測中心指揮官對事件詳細原因、是否有膛炸等並未說明，僅說該士兵是眼睛不適而就診。

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  • 542旅一輛CM11勇虎式戰車今日在訓練時，疑似因為機件故障導致戰車砲膛炸，幸無人傷亡。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    542旅一輛CM11勇虎式戰車今日在訓練時，疑似因為機件故障導致戰車砲膛炸，幸無人傷亡。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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