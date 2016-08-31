新會期落實民意 兩岸協議條例列優先法案

2016-08-31 12:09

〔記者林良昇／台北報導〕2014年學生、公民團體因不滿兩岸協議未受監督等問題，爆發318學運，造成政壇震盪，疾呼兩岸協議監督機制法制化，陸委會昨將106年度預算案送入立法院，在總說明中指出，檢討兩岸交流規範，將「兩岸協議監督條例草案」列入優先法案，落實民意訴求。

此外，陸委會本年度編列預算9億5105萬6千元，較105年度法定預算9億3129萬元，增加1976萬6千元，增幅約2.12%。

雖中國預算機制不透明，但據了解，與陸委會為對口單位的中國國台辦，單是國台辦大樓每年花費超過3億7千萬元（約8千萬人民幣），加上包含服務中心、兩岸關係雜誌社、九州出版社、傳播中心、培訓中心、海研中心、科合中心、出版交流中心、兩岸禮儀研究中心，以及53個台青青創基地等事業單位，估計其預算超過陸委會10倍以上。

對於本年度預算較上年度的增列，陸委會表示，預算主要調增情形為，因應兩岸互動情勢，委託學者專家進行兩岸議題相關研究、辦理研討、座談會等，為強化與國內外學者專家互動及深入對話，以利研判兩岸互動情勢，並供政府研議兩岸政策參考。

陸委會指出，另為辦理兩岸青年學生共同研習公民新聞活動，有助於增進兩岸青年學生體認新聞自由價值，培養兩岸青年學生獨立觀察和社會參與的精神；另在港澳部分，則加強辦理台港澳青年交流活動與我駐館租約到期等相關費用，皆有預算酌調必要。

陸委會表示，對於現有兩岸經貿政策規劃及協商議題，著重「資訊透明、公民參與」原則，強化對外溝通機制及多元參與，並針對推動新南向等重要經貿政策，加強研析及資訊蒐整，據以提供兩岸經貿政策規劃參考。

陸委會表示，政府仍將在過去兩岸協商交流累積的成果上，維護現有機制，期能透過良性溝通對話，務實處理兩岸事務，以保障民眾權益福祉。因此，酌調預算配置，是基於強化相關業務考量，有其必要性。