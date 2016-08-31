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日勝生與北市府達共識 放棄追討南港聯開案70億

2016-08-31  11:54

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府與日勝生集團就新店機廠（美河市）、木柵站及南港機廠共三處聯合開發案，因權益分配問題糾葛已久。捷運局上午召開記者會，說明後續與日勝生的協商結果，宣布已透過與對方就三處聯開案達成共識。

捷運局副局長陳耀維說明，新店機廠聯開案部分，北市府除已在7月透過仲裁庭將權益分配由30.75％提高至45.4469％，日勝生應給付北市府33.5億元外，後續就分回商場點交，日勝生承諾會再支付3.29億元，作為該案的點交條件；木柵站聯開案部分，北市府則向日勝生追討超額利益，協商後日勝生已同意支付2514萬元的超額利益作為和解條件，兩筆款項合計約3.54億元。

陳耀維說，南港機廠聯開案部分，由於日勝生配合北市政府「東區門戶計畫」終止投資契約，日勝生因此向北市府討還70.3億元的預期利益，但雙方談判後，日勝生願意放棄，未來也不得再請求訴訟，但北市府得退還日勝生3.36億元的共構歸墊費用及2.45億元的履約保證金。

北市府並於前天和日勝生簽訂協議書，讓日勝生依協議書內容，先將新店機廠、木柵站聯開案承諾支付的3.54億元匯入市府帳戶。

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  • 捷運局上午召開記者會，副局長陳耀維宣布已與日勝生集團就新店機廠、木柵站、南港共三處聯開案達成共識。（記者黃建豪攝）

    捷運局上午召開記者會，副局長陳耀維宣布已與日勝生集團就新店機廠、木柵站、南港共三處聯開案達成共識。（記者黃建豪攝）

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