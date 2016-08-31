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九三軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行 將有交管

2016-08-31  11:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕「反汙名、要尊嚴」集會遊行活動，台北市警察局已核准9月3日舉行，警方將於當（3）日14時起，進行人車管制；管制範圍將視現場狀況及集會遊行人數彈性擴大管制範圍。

集會地點：

一、凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】全線道路

及信義路【中山南路（不含）至林森南路（不含）】中間道路。

二、新生南路【和平東路（不含）至信義路（不含）】東側道路。

三、公園路【常德街（不含）至襄陽路（不含）】西側道路及襄陽路

【重慶南路（不含）至公園路（不含）】南側道路。

四、中山南路【愛國東路（不含）至信義路（不含）】東側道路及中

山南路【仁愛路（不含）至徐州路（不含）】中間道路。

五、仁愛路【中山南路（不含）至林森南路（不含）】中間道路及愛

國東路【杭州南路（不含）至中山南路（不含）】北側道路。

遊行路線（共4線）：

一、 第1縱隊：新生南路東側道路集合後出發→新生南路1段→左轉仁愛路中間道路→左轉杭州南路→右轉信義路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

二、 第2縱隊：公園路西側道路集合後出發→右轉青島西路→右轉中山南路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

三、 第3縱隊：中山南路東側道路集合出發→右轉濟南路→右轉林森南路→右轉仁愛路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散（以上道路視現場狀況及遊行人數，彈性管制各路段）。

四、 第4縱隊：愛國東路北側道路集合後出發→右轉中山南路中間道路→直行至景福門前集合後→凱達格蘭大道集會後解散。

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  • 遊行路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    遊行路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

  • 改道動線。（記者劉慶侯翻攝）

    改道動線。（記者劉慶侯翻攝）

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