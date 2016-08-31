獨派大老點名林全下台 藍委：人事是蔡政府罩門

2016-08-31 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕獨派大老、前總統府資政吳澧培昨點名行政院長林全不適任，應為執政100天的執政不力下台，甚至說「林全不下台，總統蔡英文沒有明天」等，引起外界議論；對於這樣的說法，藍、綠立委看法不一，民進黨立委張宏陸認為，應該再給林全多點時間，國民黨立委李彥秀則認為，人事是蔡政府的罩門。

根據《蘋果日報》報導，張宏陸認為，行政團隊應該要把吳澧培的話聽進去，但他也為林全緩頰，認為林才上任3個月，應該多給他時間，不該急著讓他下台。

國民黨立委李彥秀則說，民進黨政府上台後，就可以看出人事是蔡政府的罩門，加上許多政策轉彎，才讓民調跌落，現在連獨派大老都出面說話。

對於吳澧培說法，林全昨回應說，「這要看是誰來請我下台」、「如果該我負起責任，我當然一定要負責任」。