| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
542旅勇虎戰車發生膛炸 所幸無人傷亡 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 政治

內閣團隊挨轟「雜牌軍」 綠委籲林全勿輕言下台

2016-08-31  11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文執政已滿百日，遭前總統府資政吳澧培砲轟，指行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡沒有明天。對此，民進黨立委趙天麟認為不應100天就給林全「蓋棺論定」，吳澧培鞭策可當作動力，並呼籲林全勿輕言下台。

蔡英文政府就任滿百日，近期卻支持度下滑，對此，吳澧培日前接受專訪時指出，小英過去100天來好像完全信任林全，但外交部長李大維、國防部長馮世寬及陸委會主委張小月卻都與蔡英文「維持現狀」理念不合，若理念不合，怎麼能期待3人為蔡英文打拚？

吳澧培也直言「林全絕對用不得、絕對要下台」，不下台蔡英文沒有明天，並表示林全在經濟方面沒做為、非常保守，經濟差時有公共投資、寬鬆政策、經濟架構改變等三把箭，但林全都不是這樣的人，沒魅力怎麼做領袖，更說重話指「行政院長沒換怎麼行？」

對此，綠委趙天麟表示，他不認為100天就可以給林泉內閣做蓋棺論定，改革起步非常困難，他全力支持政府所做相關舉措，若中間有溝通不足、做不夠好的就繼續加油，但大老吳澧培等人的鞭策當動力就好，盼林全不要輕言下台，也勿輕言做出不負責的承諾。

廣告
  • 對於前總統府資政吳澧培對行政院長林全的砲轟，民進黨立委趙天麟（右二）認為，不應以100天為林全團隊蓋棺論定。（記者鄭鴻達攝）

    對於前總統府資政吳澧培對行政院長林全的砲轟，民進黨立委趙天麟（右二）認為，不應以100天為林全團隊蓋棺論定。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳澧培 林全 趙天麟
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：內閣團隊挨轟「雜牌軍」 綠委籲林全勿輕言下台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.