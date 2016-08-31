內閣團隊挨轟「雜牌軍」 綠委籲林全勿輕言下台

2016-08-31 11:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文執政已滿百日，遭前總統府資政吳澧培砲轟，指行政院長林全的團隊是「雜牌軍」，林全絕對要下台，不然蔡沒有明天。對此，民進黨立委趙天麟認為不應100天就給林全「蓋棺論定」，吳澧培鞭策可當作動力，並呼籲林全勿輕言下台。

蔡英文政府就任滿百日，近期卻支持度下滑，對此，吳澧培日前接受專訪時指出，小英過去100天來好像完全信任林全，但外交部長李大維、國防部長馮世寬及陸委會主委張小月卻都與蔡英文「維持現狀」理念不合，若理念不合，怎麼能期待3人為蔡英文打拚？

吳澧培也直言「林全絕對用不得、絕對要下台」，不下台蔡英文沒有明天，並表示林全在經濟方面沒做為、非常保守，經濟差時有公共投資、寬鬆政策、經濟架構改變等三把箭，但林全都不是這樣的人，沒魅力怎麼做領袖，更說重話指「行政院長沒換怎麼行？」

對此，綠委趙天麟表示，他不認為100天就可以給林泉內閣做蓋棺論定，改革起步非常困難，他全力支持政府所做相關舉措，若中間有溝通不足、做不夠好的就繼續加油，但大老吳澧培等人的鞭策當動力就好，盼林全不要輕言下台，也勿輕言做出不負責的承諾。