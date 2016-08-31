陸戰66旅傳進駐復興崗 國防部出面澄清「非事實」

2016-08-31 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出海軍陸戰隊66旅一個步兵營將進駐復興崗校區，引發各界討論，不過國防部稍早澄清報導內容並非事實。

綜合媒體報導，國防部為提升台北衛戍區之緊急應變戰力，決定將海軍陸戰隊66旅一個步兵營進駐位於北投的國防大學復興崗校區，將與位於圓山忠烈祠旁的憲兵裝步239營，成為臨戰期間或是戰時的自衛戰鬥及應援部隊。

不過國防部稍早出面澄清，指報導內容並非事實，並強調國軍相關駐地兵力調整是基於照顧官兵生活、防衛作戰需求做為考量，未來會依照作戰實際需求來做整體評估。