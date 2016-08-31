蔡政府民調下滑 張善政：盡快加油

張善政說，自己以一個民眾的角度當然是不樂見，「當然希望既然那麼高票選上，就可以帶著高民意度支持往前衝」（記者鍾泓良攝）

2016-08-31 11:17

〔記者鍾泓良／新北報導〕總統蔡英文上任百日之後民調下滑；前行政院長張善政今天到新北市政府參加「二○一六新北傳產製智慧化高峰論壇」時接受媒體訪問說，自己以一個民眾的角度當然是不樂見，「當然希望既然那麼高票選上，就可以帶著高民意度支持往前衝」，只能祝福新政府能夠盡快檢討一下哪些地方不圓滿，能夠盡快加油。