不當黨產委員會揭牌 林全：建立政黨公平競爭環境

2016-08-31 11:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今天上午揭牌，行政院長林全致詞表示，不當黨產是面對過去不公義、促進民主社會轉型的重要一步，把過去政黨在威權時期運用不正常手段取得的資產，攤在陽光下接受人民檢視，若私人財產要物歸原主，國有財產要回歸國庫，還產於民，這是為了建立政黨公平競爭環境，解決歷史問題的最好辦法。

今天上午在揭牌儀式前，由林全頒發給給委員會新任主委顧立雄的任命令，並且授予印信。

林全說，今年是台灣民主和政治發展非常重要的時段，因為社會上有龐大公民社會崛起的力量，社會大眾對於改革的聲音要求越來越強大，對政府的期待也越來越高，也不願意看到任何改革原地踏步，不希望看到社會轉型停滯不前，今天委員會的揭牌，表示處理威權時期政黨不當財產問題和促進轉型正義的工作正式啟動。

他舉例說，過去德國在1990年成立過政黨和大型組織財產審查獨立委員會，經過16年才完成任務，未來這項工作處理一定非常困難，要有長期推動改革的心理準備。

林全表示，台灣離開威權統治不是很遠，有一些阻礙國家民主發展的問題要面對去除，唯有排除這些障礙，國家才能真正轉型，讓民主政治能全面落實，期待台灣未來政黨政治回到公平競爭，不會因為資源落差，造成扭曲，依照政黨政治原則，用理念說服社會大眾，尋求支持。