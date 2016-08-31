不當黨產委員會揭牌 林全：建立政黨公平競爭環境
2016-08-31 11:18
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會今天上午揭牌，行政院長林全致詞表示，不當黨產是面對過去不公義、促進民主社會轉型的重要一步，把過去政黨在威權時期運用不正常手段取得的資產，攤在陽光下接受人民檢視，若私人財產要物歸原主，國有財產要回歸國庫，還產於民，這是為了建立政黨公平競爭環境，解決歷史問題的最好辦法。
今天上午在揭牌儀式前，由林全頒發給給委員會新任主委顧立雄的任命令，並且授予印信。
林全說，今年是台灣民主和政治發展非常重要的時段，因為社會上有龐大公民社會崛起的力量，社會大眾對於改革的聲音要求越來越強大，對政府的期待也越來越高，也不願意看到任何改革原地踏步，不希望看到社會轉型停滯不前，今天委員會的揭牌，表示處理威權時期政黨不當財產問題和促進轉型正義的工作正式啟動。
他舉例說，過去德國在1990年成立過政黨和大型組織財產審查獨立委員會，經過16年才完成任務，未來這項工作處理一定非常困難，要有長期推動改革的心理準備。
林全表示，台灣離開威權統治不是很遠，有一些阻礙國家民主發展的問題要面對去除，唯有排除這些障礙，國家才能真正轉型，讓民主政治能全面落實，期待台灣未來政黨政治回到公平競爭，不會因為資源落差，造成扭曲，依照政黨政治原則，用理念說服社會大眾，尋求支持。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 軍公教9月3日上街頭 大仁哥臉書貼文滅火
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 九三軍公教「反汙名、要尊嚴」遊行 將有交管
- 柯編二備金12.5億挨轟 市府：近年極端氣候變化大
- 徐光曦請辭兆豐董座 林全尊重
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- MLB》皇家不再交易 王建民繼續待下去
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- （贈票）小野馬泫雅周六撲台 嬌喊最哈這味
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 日商收購跳票 樂陞小股東慘套
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》從漢光的「演」看朱日和的「習」
- 胡德夫被冤性騷不悔救人 疼「小老婆」拼房事
- MLB Live》王建民登板對洋基 再扮皇家逆轉福星？
- 雙子星弊案收百萬 高院斥賴素如敗壞官箴判9年
- 兒子開學一句話 主播夫妻完全放心
- MiLB》胡智為8局失無分奪勝 居聯盟防禦率王
- 貢寮仁里里自購單車 里民免費騎
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 武陵高二生 錄取奧地利格拉茲音樂大學
- 吸引亞洲客 台東縣觀旅處推主題遊程
- 簡嫚書 捕捉旅行的味道
- 屏東縣鼓勵檢舉違章漏稅 全國首創設獎金
- 老公洩不雅照 希拉蕊幕僚分居
- 巴菲特加碼石油公司 原油供給減少 長期看好
- 促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
- 就是這個了 探肖像藝術
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- Mikimoto瀲灧金秋 南洋珠碩大獵客
- 〈旅遊的滋味〉百年音樂陶冶之都──維也納
- 重大觀光先期規劃 審計室打臉
- 布基尼爭議 法總理竟暗示：不裸胸如何走向共和
- 少奶奶生活太安逸 女星走出豪宅當空姐
- 〈徵文大家談〉那一年，我渾身菜味
- 被爆沒空照顧住院公婆 白白：謝謝關心
- 改槍無師自通 工人還想量產
- NBA》被醫生宣判只剩3個月 他拒絕退休：活著就該盡可能的活
- 費古洛披獅袍 大聯盟開球
- 愛得濃烈 裘莉自爆對50歲小布更...
- 自用住宅地價稅 高市估戶增360元
- 頭城搶孤今晚11點登場 風神棧首先吊上
- 沙加緬度台灣文化基金會獎學金頒發
- YouBike系統異常 清晨5時起全國各場站暫停營運
- 星國18歲少年性侵未遂 被判12下鞭刑、關8年重刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不當黨產委員會揭牌 林全：建立政黨公平競爭環境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分