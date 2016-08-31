傳謝長廷屬意管碧玲選高市長 趙天麟：不屑回應《周刊王》

2016-08-31 11:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕2018年縣市長選舉儘管還有兩年時間，但外傳屬於民進黨「謝系」大將的立委管碧玲、趙天麟皆有意參選高雄市長，但有周刊爆料指謝長廷屬意管碧玲出線，引起趙天麟不滿。對此，趙天麟表示對編造的故事無從回應，也不屑回應。

下屆高雄市長民進黨提名之戰，似乎從民進黨立委林岱樺表態參選後開打。據《周刊王》報導指出，8月初立法院長蘇嘉全率23名立委訪日期間，高雄市議會也組團參訪，其中8名謝系子弟兵抽空探訪駐日代表謝長廷，盼能解決趙天麟及管碧玲的高市長提名之爭。

該報導也提及，在某次晚宴中，謝長廷親信幕僚林耀文在逐桌敬酒時，有意無意透露謝長廷對趙天麟態度有所保留，並放消息指謝長廷已屬意管碧玲角逐高雄市長，引起趙天麟酒後怒嗆「為什麼我卡少年就要讓」、「現在哪裡還有謝系，我根本不是謝系」！」

對於《周刊王》報導內容，趙天麟稍早於記者會後，表示對這種不具名的消息來源，及充滿不確實的內容的「編造故事」無從回應起，而高雄市長初選或許激烈，但市民期待的是市政辯論及政策交鋒，如此複雜的光怪陸離編造故事，他不屑也不知道怎麼回應。