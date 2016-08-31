台灣平均每5熟齡有偶者 與父母同住

2016-08-31 11:11

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部今公佈統計資料，全國35至54歲熟齡、有偶者，且仍與父母同住的潛藏可獨立族群約有106萬人，比率達總熟齡人口21.40％；平均約每5人就有1人與父母同住。

內政部定義，因教育程度提高，34歲前的成年人多為學子或職場新貴，而35歲至54歲新貴則處於成家立業階段，經濟能力也趨於穩定，因此，將35至54歲熟齡、有偶與父母同住者視為「潛藏可獨立族群」。據內政部統計，台灣20歲以上成年子女與父母同住者有633萬人，占33.53％，其中潛藏可獨立族群超過106萬人，占21.40％。

據統計資料，各縣市潛藏可獨立人口比例，以金門33.79％第一，雲林33.34次之，第三為嘉義縣，占32.74。內政部分析，主要應是與金門人所享有的福利高所致，至於雲林與嘉義可能因為屬農業縣市，需協助農務、就近照顧父母。

基隆、新竹與新北市分別以15.82％、15.96％、21.40％分居倒數前三名。內政部認為可能因工作因素需要遷往鄰近直轄市有關，青年離鄉背井求職，進而落地生根。

內政部分析潛在可獨立族群比例可能與都市化程度有關，都市化較高的六都與父母同住比率反而較低，可能為南部地需住宅型態多屬透天厝，可居住空間範圍大，又有樓層區隔所致。